السليمانية.. انتعاش تدوير العملة الإيرانية بأرباح مرتفعة

شفق نيوز- السليمانية

كشف تاجر عملة في سوق وسط السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تنامي ما وصفه بعمليات "تدوير العملة" بين تجار إيرانيين وعراقيين، عبر شراء مبالغ بالعملة الإيرانية وإدخالها في حسابات إلكترونية، قبل تحويلها وإعادتها مجدداً إلى إيران للاستفادة من فروقات الأسعار بين السوقين.

وقال التاجر، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن بعض التجار الإيرانيين يصلون إلى السليمانية وبحوزتهم مبالغ بالعملة الإيرانية لغرض بيعها، ومن ثم يعمدون إلى شراء مبالغ أخرى من العملة نفسها، ليتم إدخالها في بطاقات مصرفية أو حسابات إلكترونية، قبل تحويلها مجدداً إلى إيران ضمن هذه العمليات.

وأوضح أن العملية تقوم أساساً على استثمار الفارق في سعر الدولار مقابل العملة الإيرانية، إذ يعادل 100 دولار حالياً نحو 16 مليون تومان في إيران، ما يعني أن 10 آلاف دولار تساوي نحو 160 مليون تومان.

وبين أن الربح يتحقق من خلال فارق سعري يتراوح بين 35 و40 مليون تومان، وهو ما يعادل نحو نصف مليون دينار عراقي كصافي ربح عن كل 10 آلاف دولار يتم تدويرها.

وأشار إلى أن جزءاً من العملية يتم داخل إيران عبر وسطاء أو مكاتب تحويل تتقاضى عمولة تقدّر بنحو مليون ونصف تومان لكل 100 ألف دولار، أي ما يقارب 150 ألف تومان عن معاملة بقيمة 10 آلاف دولار.

ولفت التاجر إلى أن هذه الأنشطة لا تشمل جميع العاملين في سوق الصيرفة، بل تقتصر على عدد محدود من التجار، بعضهم إيرانيون وآخرون عراقيون، يستخدمون بطاقات الدفع الإلكتروني أو الحسابات المصرفية لتنفيذ عمليات التدوير.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه العمليات تعكس استمرار تأثير القيود المالية والتحويلات غير الرسمية بين العراق وإيران، في ظل تفاوت أسعار الصرف، ما يفتح المجال أمام أنشطة مضاربة تحقق أرباحاً سريعة وتثير تساؤلات بشأن الرقابة المصرفية وحجم السيولة خارج القنوات الرسمية.