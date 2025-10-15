السليمانية.. انتحار عنصر في البيشمركة داخل سيارته

شفق نيوز- السليمانية

أقدم عنصر من قوات البيشمركة، على إنهاء حياته بسلاحه الشخصي داخل سيارته في منطقة جبل "گويژه" في مدينة السليمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة المحافظة الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية من مواليد محافظة حلبجة، يبلغ من العمر نحو 31 عاماً، متزوج ولديه طفل واحد، ويعمل ضمن صفوف قوات الدفاع المدني التابعة للبيشمركة في منطقة (كاني گوما)".

وأضاف أن المركبة كانت متوقفة في منطقة جانبية على سفح الجبل، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث هو حالة انتحار، بينما تواصل الجهات الأمنية جمع المعلومات والأدلة لمعرفة الأسباب التي دفعت المنتحر إلى ارتكاب هذا الفعل".

في المقابل، قال مصدر أمني، للوكالة إن "الحادث وقع أثناء ساعات الدوام الرسمي، إذ غادر الضحية موقع عمله متوجهاً إلى جبل (گويژه)، حيث استخدم سلاحه الشخصي لينهي حياته داخل مركبته".

وأشار إلى أن "بائع زهور في المنطقة عثر على الجثة داخل السيارة، وسارع إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وطوقت موقع الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة".