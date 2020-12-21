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السليمانية.. امرأة تتغلب على كورونا في عمر 99 عاماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T20:51:04+0000
السليمانية.. امرأة تتغلب على كورونا في عمر 99 عاماً

شفق نيوز/ اعلن مدير المستشفى الجمهوري في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان امرأة تبلغ نحو قرن من العمر مريضة بالضغط والقلب واصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 استطاعت التغلب على الوباء وعادت الى منزلها.

وكتب مدير المستشفى داهات حويزي في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي وتابعته وكالة شفق نيوز، منشورا تحت عنوان "الجزء الآخر من القصص الباعثة على الامل لوباء كورونا"، انه تبين ان التهاب رئتي المرأة المسنة كثير جدا وهي بحاجة الى الاوكسجين وهي ايضا بحاجة الدم فتم اعطاؤها قنينتي دم.

واضاف حويزي، وهو طبيب اختصاص ومدير المستشفى الجمهوري في السليمانية، أن المريضة أصيبت بعد ذلك بالاغماء بسبب جلطة في الدماغ، مستدركا انه "حمدا لله وبهمة الاطباء والكوادر الطبيين في المستشفى وبعد مكوثها لمدة اكثر من اسبوعين في المستشفى غادرت وهي بصحة جيدة".

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