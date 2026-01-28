السليمانية.. الإعلان عن نصب "كەزي" لتجسيد صمود كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم الأربعاء، دعم الحكومة المحلية للمقترح والمبادرة التي قدّمها الفنان دلشاد بهدين، لإنشاء نصب تذكاري جديد يحمل اسم "نصب كەزي" في مدينة السليمانية.

وقال أبو بكر، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "(كەزي) سيكون نصباً للكرامة، ويجسّد يوم الوحدة الوطنية والقومية، ومعاني الصمود والانتصار في كوردستان، مؤكداً أن المشروع يحظى باهتمام رسمي لما يحمله من دلالات وطنية وثقافية.

وأضاف أن المحافظة ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراءات التنسيق والمشاورات مع رئاسة ومجلس بلدية السليمانية، والمديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، إلى جانب الداعمين والمتخصصين في هذا المجال، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ المشروع بالشكل اللائق.

وأشار أبو بكر، إلى أن هذا النصب يأتي في إطار دعم المبادرات الفنية والثقافية التي تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية المشتركة في المدينة.

ويأتي النصب، بعد حادثة قص ضفيرة مقاتلة كوردية قُتلت في مدينة الرقة السورية قبل أيام، وذلك على خلفية التصعيد الأخير بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وفي وقت سابق، عبّرت نساء وفتيات كورديات عن تضامنهن من خلال قيامهن بضفر شعورهن في مشهد احتجاجي رمزي، جسّد موقفاً داعماً للضحية ورسالة تضامن مع غرب، فضلاً عن كونه تعبيراً واضحاً عن رفض العنف الممارس ضد النساء.