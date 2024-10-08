السليمانية.. الأطباء المقيمون يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة

شفق نيوز/ طالب الأطباء الشباب المقيمون في مستشفيات السليمانية، اليوم الثلاثاء، بصرف رواتبهم المتأخرة وضمان انتظامها، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وفي بيان مشترك موجّه إلى وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، ووكيل الوزارة، رهيل فريدون، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أوضح الأطباء أن "استمرار تأخر الرواتب أدى إلى تراكم الضغوط المالية علينا، مما اضطرنا إلى الإضراب عن العمل لفترة مؤقتة، ورغم عودتنا إلى العمل بعد استلام راتب شهر آب/أغسطس، إلا أننا فوجئنا بقرار شفهي من مديرية الصحة يقضي بعدم احتساب فترة الإضراب ضمن الخدمة الرسمية إضافة إلى منعنا من مراجعة المرضى".

وبين الدكتور محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "إدارة مستشفى شار، أخبرتهم بعدم المباشرة بالدوام الرسمي لحين تثبيت مباشرته لدى المديرية العامة لصحة المحافظة".

وأشار إلى أنهم لا يملكون "أي مصدر دخل آخر سوى الرواتب، وأن استلام مستحقاتنا المالية بانتظام ضروري لاستمرار تقديم الخدمات الطبية".

وطالب محمد الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية وصرف رواتبهم المتأخرة الاشهر الثلاثة لعام 2023 فوراً، إضافة إلى ضمان انتظام صرف الرواتب مستقبلاً للاشهر الأربعة المتبقية من هذا العام .

وتأتي هذه الاحداث في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم، حيث يعاني القطاع الصحي من تبعات التأخر في صرف الرواتب، ما يعرّض الخدمات الصحية إلى تحديات كبيرة في ظل استمرار الأطباء في تقديم خدماتهم رغم هذه الظروف الصعبة.

وتشهد المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان حالة من عدم الاستقرار بسبب التأخر المستمر في صرف رواتب العاملين، ما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات بين الأطباء وموظفي القطاع الطبي.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر بغداد في إرسال المستحقات المالية، وهو ما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وخصوصًا العاملين في القطاع الصحي.