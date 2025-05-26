السليمانية.. الإطاحة بمتهم هدد رجلاً بنشر صور ومقاطع خاصة له

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال متهم هدد أحد الأشخاص بنشر صوره وفيديوهاته الشخصية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الأشخاص سجل شكوى لدى مركز شرطة بازيان بشأن تعرضه لتهديد من قبل أحد المتهمين بنشر صوره وفيديوهاته الشخصية، وقامت قوات الشرطة بإجراء تحقيقاتها وبعد استحصال قرار القاضي تمكنت مفارز الشرطة من العثور على المتهم واعتقاله".

وأشار البيان إلى أن "المتهم الذي يدعى (س. أ) وهو محتجز حالياً بقرار القاضي استناداً إلى المادة 430 من قانون العقوبات العراقي وما زالت التحقيقات معه مستمرة".