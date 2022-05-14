السليمانية.. الإطاحة بمتهم فتح النار على أهل زوجته وقتل والدها وإنقاذ قطيع للاغنام

شفق نيوز/ أعلنت اسايش السليمانية، يوم السبت، القاء القبض على متهم قام بإطلاق النار على اهل زوجته وقتل أحد افراد أسرتها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الاسايش ألقت القبض على المتهم الذي قام بإطلاق النار على أسرة زوجته في قضاء جمجمال لخلافات اجتماعية هو وزوجته".

واضاف البيان ان "عملية اطلاق النار التي حدثت ليلة أمس ادت إلى مقتل والد زوجته المدعو ( جمعه علي عمر)".

وتابع البيان ان "المتهم أحيل إلى القضاء بتهمة القتل المعتمد ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقية".

وفي السليمانية ايضا، أعلنت ادارة قائمقامية قضاء دربنديخان أن فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني في القضاء تمكنت، اليوم السبت، من إنقاذ راعٍ وعشرات الأغنام من الغرق في احدى الانهر الواقعة ضمن حدود القضاء.

وقالت قائممقامية القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إنه "بعد ظهر اليوم، عندما تم إطلاق مياه سد دربنديخان، كان أحد الرعاة مع قطيعه في مجرى النهر وواجهوا خطر الغرق بالقرب من نقطة تفتيش زالاناو بجانب الجسر المقام على نهر سيروان".

وأشار البيان إلى أنه "بعد ايقاف اطلاق مياه السد تم إنقاذ المواطن والقطيع من قبل فريق السباحة التابع للدفاع المدني في قضاء دربنديخان بإقليم كوردستان".