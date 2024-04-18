السليمانية.. الإطاحة بمتهم سرق 4 سيارات وروّع الأهالي وواجه القوات الامنية بالسلاح

شفق نيوز/اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بجرائم سرقة السيارات وترويع الاهالي ومواجهة القوات الامنية بالسلاح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من اعتقال متهم اقدم على سرقة 4 سيارات وأطلق النار على مفارز الاسايش، مبينا انه بامر من قاضي تحقيق الاسايش وبعد مراقبة ومتابعة تمكنت من اعتقال المتهم (ب ف ح) من مواليد عام 2000 في 14 من شهر نيسان الجاري.

واشار البيان الى أن المتهم له سوابق جرمية عديدة منها جرائم سرقة سيارات ومداهمة للمواطنين والابتزاز وإطلاق النار على القوات الأمنية على طريق (ناحية شورش و سنكاو وقضاء كلار) واستولى على عدة مركبات من المواطنين بقوة السلاح وأثار الخوف والقلق بين المواطنين.

واضاف البيان انه بعد اعتقال المتهم والعثور على السيارات المسروقة، قامت قوات اسايش غرب السليمانية باعدتها الى اصحابها، لافتا الى ان المتهم محتجز الآن استنادا الى المواد (433، 441 ، 446) من قانون العقوبات والتحقيقات معه مستمرة.