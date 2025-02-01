السليمانية.. الإطاحة بقاتلين أحدهما قام بتصفية زوجته وهرب الى ايران

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية واخرى محلية في محافظة السليمانية، يوم السبت، إلقاء القبض على مطلوبين اثنين بتهمة القتل أحدهما قام بتصفية زوجته وهرب الى ايران.

وقال هيمن إبراهيم، قائممقام قضاء بنجوين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم وزوجته من كورد إيران ويحملان الجنسية الإيرانية، إلا أنهما كانا يقيمان في بينجوين"، مبيناً أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً فور وقوع الجريمة، وبدأت إجراءات ملاحقة المتهم عقب فراره إلى إيران".

وأضاف، أن "السلطات القضائية وشرطة السليمانية طلبتا رسمياً من الجانب الإيراني تسليم المتهم، وبعد التحقيقات الأولية، تم إلقاء القبض عليه هناك"، مشيراً إلى أن "الإجراءات القانونية بحق المتهم مستمرة، وسط متابعة من الجهات المختصة في إقليم كوردستان".

كما أكدت السلطات المحلية في بينجوين، أن "التنسيق الأمني بين إقليم كوردستان وإيران ساهم في تسريع عملية القبض على المتهم"، مشددةً على "التزامها بملاحقة مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم لضمان العدالة".

في المقابل، ووفقاً لبيان صادر عن مديرية شرطة السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شهد السليمانية، ليلة أمس، حادثة مروعة حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 16 عاماً للطعن بسكين خلال شجار عائلي بسبب خلاف اجتماعي، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى، فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف البيان أن "الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن فرق الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيقات الفورية، حيث تمكنت وحدة التحقيق في جرائم القتل، بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة، من تحديد هوية المتهم وتعقبه خلال وقت قياسي، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض عليه في أقل من ست ساعات من وقوع الجريمة".

وأشار البيان، إلى أن "المتهم، الذي تم التعريف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (ل.ت.ح)، صدر بحقه قرار توقيف قضائي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على القضاء".

وشهدت مناطق مختلفة من إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة حوادث عنف أسري متزايدة، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المجاورة لملاحقة الفارين من العدالة.