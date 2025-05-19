السليمانية.. الإطاحة بعصابة تستهدف سيارات متسلقي الجبال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على كسر زجاج سيارات تابعة لمتسلقي الجبال.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مكتب قسم مكافحة إجرام شرقي السليمانية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بكسر زجاج سبع سيارات تابعة لممارسي رياضة تسلق الجبال وسرقة ما بداخلها من أموال ومقتنيات.

وأوضح البيان أنه وفي إطار النشاطات المتواصلة لقوات شرطة محافظة السليمانية في القبض على المتهمين وحفظ أمن واستقرار وحياة المواطنين، وبعد استحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت مفارز مكتب الشرق التابعة لقسم شرطة مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الذين قاموا بكسر زجاج سيارات المتسلقين وسرقة محتوياتها.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا أثناء سير التحقيقات بأنهم كسروا زجاج سبع سيارات وسرقوا الأموال الموجودة داخلها، مشيراً إلى أن المتهمين هم كل من (ر، ر، غ - س، هـ، ع - د، ب، ع)، وتم اعتقالهم بقرار من القاضي، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.