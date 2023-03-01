السليمانية.. "الإضراب" سمة مشتركة بين موظفي دائرة حكومية وأهالي دربنديخان (صور)

شفق نيوز/ أعلن موظفو دائرة البطاقة التموينية في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، إضراباً عن العمل، لليوم العاشر على التوالي، مطالبين بنفس استحقاقات نظرائهم في المحافظات العراقية الأخرى، فيما أعلن أهالي قضاء دربنديخان البدء بالإضراب العام بعد شهر من الخطوات الاحتجاجية نتيجة نقص الخدمات الأساسية.

دائرة البطاقة التموينية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "إضراب موظفي دائرة البطاقة التموينية في محافظة السليمانية دخل يومه العاشر بسبب حرمانهم من حوافز الحصة الغذائية".

وقال أحد الموظفين الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز انه "يوجد اتفاق بين وزارة التجارة الاتحادية ووزارة التجارة والصناعة في الإقليم بأن يتم توزيع مبالغ الحصة التموينية على موظفي دائرة البطاقة التموينية وشركة توزيع المواد الغذائية إلا أن عملية الاستفادة تذهب فقط لموظفي الشركة، وحرمان موظفي الدائرة منها".

وأضاف الموظف "نطالب بحقوقنا أسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى ولن نعود إلى العمل حتى يتم دفع مكافئتنا".

قضاء دربنديخان

على صعيد متصل قال محمد حاجي أحمد وهو أحد المحتجين في قضاء دربنديخان لوكالة شفق نيوز إن "المحتجين دخلوا مرحلة جديدة من الاحتجاجات وهي إعلان الإضراب العام بسبب عدم تنفيذ مطاليبنا المستمرة منذ شهر كامل".

وأضاف أحمد أن "مطاليبنا تعد حقوقاً مشروعة وواجبات أساسية على الحكومة تتضمن تحسين الماء والكهرباء والطرق".

وبدأ أهالي قضاء دربنديخان في السليمانية وقفة احتجاجية في 24 كانون الثاني الماضي، وأمهلوا الحكومة أسبوعاً لمعالجة مشروع المياه، وترميم الطرق، وتوفير مياه الشرب وزيادة ساعات الكهرباء. في الوقت نفسه، أعلنوا أنهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع، فسوف يخرجون إلى الشوارع.

وبعد انتهاء أسبوع وصمت الحكومة أمام مطالب المواطنين، نصب أهالي دربندخان في 31 من كانون الثاني المنصرم خيماً على الطريق العام في السوق احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة.

وكانت الجهات الحكومية في قضاء دربنديخان قد أعلنت، في 14 من شهر شباط المنصرم 2023، توفير ساعتين إضافيتين من الكهرباء لمواطني القضاء وتخصيص ميزانية لتنظيف مصادر مياه الشرب.