السليمانية.. "الآسايش" يطيح بمتهمين اثنين يتاجران بالمخدرات

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز "آسايش" إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن الإطاحة بمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في السليمانية، مؤكدة ضبط 19 كيلوغراماً من مادة "الترياق".

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد الحصول على معلومات استباقية ومراقبة دقيقة تمكنت مديرية مكافحة المواد المخدرة، بعد ظهر يوم الأحد، وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين يتاجران بالمواد المخدرة بعد استحصال أوامر قضائية، وضبطت بحوزتهما 19 كيلوغراماً من مادة "الترياق" المخدرة.

وأضافت، أن "المتهمين كانا يخفيان المواد المخدرة داخل سيارة حمل لنقلها إلى خارج الإقليم"، مشيرة إلى أنهما "محتجزان الآن بقرار القاضي استناداً إلى المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وما زالت التحقيقات معهما مستمرة".