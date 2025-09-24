السليمانية الأدنى.. كهرباء كوردستان تكشف تفاصيل فواتير "روناكي"

شفق نيوز- أربيل

اكدت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن فواتير مشروع روناكي جاءت بنصف التكلفة التي كانت يدفعها المواطن للمولدات الأهلية، فيما بينت أن محافظة السليمانية هي الأدنى بقيمة الفواتير بالإقليم.

وعبرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن ارتياحها لتوزيع فواتير الكهرباء الخاصة بشهر آب على المنازل والأنشطة التجارية ضمن إطار مشروع “روناكي”، الذي يدفع فيه المواطنون مبالغ أقل.

وأوضحت في التفاصيل: "في شهر آب، كانت فواتير الكهرباء في مدينة السليمانية الأدنى على مستوى الإقليم".

وبينت أن "متوسط فواتير نصف المواطنين والأنشطة التجارية عن شهر آب ضمن مشروع الإنارة (بالدينار): بلغت في كوردستان عموما، المنازل: 27,000، الأنشطة التجارية: 79,000".

وفي أربيل: المنازل: 37,000، الأنشطة التجارية: 88,000، وفي السليمانية: المنازل: 15,000، الأنشطة التجارية: 72,000، وفي دهوك: المنازل: 38,000، الأنشطة التجارية: 67,000.

وبشأن أعداد المواطنين والأنشطة التجارية ضمن مشروع روناكي حسب المدن، فبلغ بكوردستان عموما: المواطنون: 3,770,000، الأنشطة التجارية: 120,000، وفي أربيل: المواطنون: 1,935,000، الأنشطة التجارية: 61,000، وفي السليمانية: المواطنون: 1,345,000، الأنشطة التجارية: 35,000، وفي دهوك: المواطنون: 351,000، الأنشطة التجارية: 20,000، وفي حلبجة، المواطنون: 139,000، الأنشطة التجارية: 4,000.

وبينت "حتى اليوم، فإن ما يقارب 4 ملايين مواطن، أي أكثر من 50% من سكان كوردستان، يحصلون على كهرباء على مدار 24 ساعة من خلال مشروع روناكي".

ولفتت إلى انه "بحسب بيانات المشروع، فإن 80% من المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، يدفعون مبالغ أقل مقارنة بما كانوا ينفقونه سابقاً على المولدات الأهلية والكهرباء الوطنية".