السليمانية.. الموظفون يضربون عن العمل "جزئيا" ويمهدون للاضراب العام بسبب الرواتب (صور)

شفق نيوز/ اعلن موظفون من محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، اضراباً جزئيا عن الدوام لمدة ثلاثة ايام احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.

وقالت مسؤولة حسابات المشاريع في المديرية العامة لكهرباء محافظة السليمانية سوزان سلار في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، ان بعض الموظفين اعلنوا الاضراب عن الدوام الرسمي احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين لشهري حزيران و تموز المنصرمين.

وأضافت سلار؛ أن "طريقة الاضراب الحالية لا تؤدي الى نتيجة ايجابية للضغط على الحكومتين (الاقليم والاتحادية) لصرف رواتبنا الشهرية المتاخرة بل يتطلب الامر اعلان الاضراب العام في جميع المؤسسات الحكومية لمدة لاتقل عن ثلاثة ايام حتى يكون الضغط اكبر لكن بهذه الحالة توجد مؤسسات مضربة واخرى غير ذلك"، وأردفت "اتصور ان هذه الحالة غير مجدية".

فيما بين أحد الموظفين المضربين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ أن "صرف راتب واحد لا اتصور انه يسد رمقنا كوننا متأخرين بسداد بدل الايجار لمدة شهرين وكذلك اجور الماء والكهرباء والمولد والانترنيت وأجور النقل وكل تلك المصروفات تحتاج إلى أموال كافية وراتب شهر واحد لايسد كل تلك المصاريف".

وأكد الموظف المضرب؛ أنهم مستمرون بالإضراب لحين صرف مستحقاتهم الشهرية ومطالبا في الوقت نفسه أن يكون هناك انصاف بين المواطنين العراقيين والتعامل مع موظفي الإقليم كما هو التعامل مع موظفي الوسط والجنوب من قبل الحكومتين.

وكانت الكوادر الصحية في مستشفى شار بمحافظة السليمانية وموظفي القطاع الصحي في رانية والكوادر الصحية في حلبجة أعلنت صباح اليوم الإضراب العام بسبب تأخير صرف الرواتب وحاجة المؤسسات الصحية للأموال لإدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المضربون خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انهم يطالبون بصرف جميع الرواتب المتأخرة، وتخصيص مبالغ كافية لإدامة العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بأتم صورة، مؤكدين على ضرورة صرف الرواتب المدخرة لدى الحكومة والالتزام بموعد محدد بصرف الرواتب الشهرية.

بدوره؛ هدد رئيس نقابة الكوادر الصحية في السليمانية هاوزين عثمان خلال تصريح ورد لوكالة شفق نيوز انهم سيمهلون الحكومة ثلاثة ايام وسيعلنون الإضراب العام في محافظة السليمانية اعتبارا من الاسبوع المقبل لغاية صرف جميع الرواتب التي بذمة حكومة الاقليم، مؤكدا انهم طالبوا من جميع مدراء المستشفيات والمؤسسات الصحية تقليل الضغط على الموظفين خلال هذه الأيام.

وتأخرت حكومة اقليم كوردستان من صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهري تموز وحزيران وهي تنتظر بغداد لإرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.