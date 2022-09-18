السليمانية.. المناطق الخضراء تشكل 20% من مساحة المدينة والجفاف يهددها بالزوال

شفق نيوز/ أعلن مدير حدائق السليمانية اليوم الأحد، أن المناطق الخضراء والمتنزهات في المدينة تواجه الاندثار بسبب الجفاف ونقص المياه.

وقال كامران حمه صالح مدير الحدائق في السليمانية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معظم الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء في العراق وكردستان توجد في السليمانية".

وأضاف أنه "في كل عام نعتمد على الصهاريج لتوفير المياه في معظم الحدائق ، في حين أن معظم الآبار لا تحتوي على مياه، فإن بارك آزادي وهواري شار حيث نقوم توفير 118 مليون لتر من المياه لسقي الأشجار في تلك المتنزهين لكن منذ الأول من شهر ايلول الجاري لم نستطع توفير المياه الكافية للسقي بسبب عدم توفر السيولة المالية لأصحاب شاحنات الماء".

وبين صالح؛ أنه يوجد ثلاثة ملايين شجرة في السليمانية، و 533 ما بين حديقة وشارع ومتنزه، واكثر الحدائق والشوارع في العراق وكردستان توجد في السليمانية، وحاليا السليمانية هي المدينة الأكثر خضرة في العراق، والمساحات الخضراء للمحافظة هي 19.4٪.

وأوضح أنه حتى لو جفت الأشجار سنزرع 10 أضعاف عدد الأشجار، ورغم جفاف بعض الأشجار هذا العام بسبب الطقس البارد في السليمانية وكوردستان، إلا أننا زرعنا 1000 شجرة.

وأكد مدير حدائق السليمانية انه منذ سبع سنوات ، كانت أعلى كمية للأمطار في السليمانية ، وأعلى كمية رطوبة في موسم الصيف كانت في السليمانية، بينما كانت السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق والمنطقة في فصل الصيف.