سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. المناطق الخضراء تشكل 20% من مساحة المدينة والجفاف يهددها بالزوال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T07:14:12+0000
السليمانية.. المناطق الخضراء تشكل 20% من مساحة المدينة والجفاف يهددها بالزوال

شفق نيوز/ أعلن مدير حدائق السليمانية اليوم الأحد، أن المناطق الخضراء والمتنزهات في المدينة تواجه الاندثار بسبب الجفاف ونقص المياه.

وقال كامران حمه صالح مدير الحدائق في السليمانية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "معظم الحدائق والمتنزهات والمناطق الخضراء في العراق وكردستان توجد في السليمانية". 

وأضاف أنه "في كل عام نعتمد على الصهاريج لتوفير المياه في معظم الحدائق ، في حين أن معظم الآبار لا تحتوي على مياه، فإن بارك آزادي وهواري شار حيث نقوم توفير 118 مليون لتر من المياه لسقي الأشجار في تلك المتنزهين لكن منذ الأول من شهر ايلول الجاري لم نستطع توفير المياه الكافية للسقي بسبب عدم توفر السيولة المالية لأصحاب شاحنات الماء". 

وبين صالح؛ أنه يوجد ثلاثة ملايين شجرة في السليمانية، و 533 ما بين حديقة وشارع ومتنزه، واكثر الحدائق والشوارع في العراق وكردستان  توجد في السليمانية، وحاليا السليمانية هي المدينة الأكثر خضرة في العراق، والمساحات الخضراء للمحافظة هي 19.4٪.

وأوضح أنه حتى لو جفت الأشجار سنزرع 10 أضعاف عدد الأشجار، ورغم جفاف بعض الأشجار هذا العام بسبب الطقس البارد في السليمانية وكوردستان، إلا أننا زرعنا 1000 شجرة.

وأكد مدير حدائق السليمانية انه منذ سبع سنوات ، كانت أعلى كمية للأمطار في السليمانية ، وأعلى كمية رطوبة في موسم الصيف كانت في السليمانية، بينما كانت السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق والمنطقة في فصل الصيف.

related

بسبب الجفاف.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك يكشف عن أطلال قرية قديمة (صور)

Date: 2021-11-08 06:05:11
بسبب الجفاف.. انخفاض منسوب المياه في سد دهوك يكشف عن أطلال قرية قديمة (صور)

الجفاف يحرق زراعة "التبغ" على سفوح سنجار (صور)

Date: 2022-06-13 17:28:13
الجفاف يحرق زراعة "التبغ" على سفوح سنجار (صور)

أربيل تعلن تأثرها بالجفاف هذا الصيف رغم الفيضانات

Date: 2022-04-30 14:48:19
أربيل تعلن تأثرها بالجفاف هذا الصيف رغم الفيضانات

برلمان كوردستان يتسلم مشروع قانون الاصلاح ويعقد جلسة للتصويت عليه

Date: 2019-12-12 10:33:04
برلمان كوردستان يتسلم مشروع قانون الاصلاح ويعقد جلسة للتصويت عليه

القضاء العراقي يأمر بكف التحري والقبض بحق "طالباني"

Date: 2019-06-20 19:09:42
القضاء العراقي يأمر بكف التحري والقبض بحق "طالباني"

إقليم كوردستان يعلن تغطية تكاليف سفر طلبة سنجار لأداء الامتحانات

Date: 2022-06-26 20:13:46
إقليم كوردستان يعلن تغطية تكاليف سفر طلبة سنجار لأداء الامتحانات

وفد حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس العراقي

Date: 2019-07-16 12:18:03
وفد حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس العراقي

فرض الحجر الصحي على رئاسة محكمة استئناف السليمانية

Date: 2020-06-20 13:15:54
فرض الحجر الصحي على رئاسة محكمة استئناف السليمانية