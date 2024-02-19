السليمانية.. المعلمون يعلنون تعليق مقاطعة الدوام

شفق نيوز/ أعلن مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، يوم الاثنين، تعليق قرار مقاطعة الدوام في المدارس، وذلك بعد أن وعد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، باستئناف ترقية المعلمين والتعاقد معهم بعد تعديل قانون الموازنة.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع مع نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، أثمر عن قرب استئناف ترقية المعلمين حسب سنوات الخدمة وسيتم تحويل المحاضرين إلى عقود على مراحل عدة، وذلك بعد تعديل قانون الموازنة العراقية".

وأضاف أن "نائب رئيس الوزراء وعد بتنفيذ المطالب الأخرى للمعلمين ومواصلته معهم، وبذل كل الجهود من أجل تذليل المشكلات".

وبحسب بيان المجلس، فإن في ضوء قرارات ووعود نائب رئيس حكومة الإقليم، كفرصة أخرى للسلطة وعدم خسارة عام دراسي كامل، تقرر تعليق المقاطعة، و إذا لم يتم تنفيذ الوعود سيتم العودة إلى ميدان التظاهر ومقاطعة الدوام.

وكان معلمو السليمانية، يستعدون خلال اليومين الماضيين، للتظاهر أمام مبنى مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان في أربيل، في تصعيد جديد، للمطالبة بنيل مستحقاتهم التي علقوا لأجلها الدوام في مدارس المحافظة.