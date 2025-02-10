السليمانية.. المضربون عن الطعام يؤكدون الاستمرار ويرفضون الضغوط الإعلامية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم المضربين عن الطعام في السليمانية، عثمان كولبي، يوم الاثنين، أن الوضع الصحي للمضربين يشهد تدهورًا كبيرًا وفقًا للفحوص الطبية، لكنهم ماضون في إضرابهم دون تراجع، فيما انتقد تغطية بعض القنوات الإعلامية للأحداث، معتبرًا أنها تنشر أخبارًا غير دقيقة حول تعرضهم لضغوط لإنهاء الإضراب.

وشدد كولبي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، على أن المضربين قرروا خوض هذا الإضراب بإرادتهم الحرة، مؤكدًا أنهم لم يتعرضوا لأي تهديدات لكسره، على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام.

كما أوضح أن الفرق الطبية التي تتابع أوضاعهم أكدت أن حالتهم الصحية خطيرة، إذ فقد بعضهم القدرة على تحريك أجزاء من أجسادهم نتيجة الإضراب المستمر ورغم ذلك، رفضوا التراجع عن خطوتهم، مشددين على أن موقفهم مدني ولا تحركه أي دوافع أخرى.

كما دعا المواطنين إلى التجمّع يوم غد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر أمام خيم الاعتصام، تعبيرًا عن تضامنهم مع المضربين.

وأشار إلى أن العديد من الشخصيات زارت موقع الاعتصام، لكنها لم تتمكن من التأثير على موقف المشاركين، مؤكدًا أن تحركهم سيظل مدنيًا ومستقلًا.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على تقارير إعلامية بثتها إحدى القنوات التابعة لحركة الجيل الجديد، والتي زعمت أن المضربين عن الطعام تعرضوا لضغوط مباشرة من بعض الأحزاب السياسية لإجبارهم على إنهاء الإضراب.

وقد أثارت هذه التقارير جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم، حيث اعتبرها البعض محاولة للتشويش على حقيقة ما يجري.

وفي ظل استمرار الإضراب وتزايد المخاوف الصحية، يبقى موقف المضربين ثابتًا، بينما يترقب الشارع الكوردي ما ستؤول إليه هذه القضية وسط تضارب الروايات حول حقيقة ما يجري في خيم الاعتصام.