السليمانية.. المرور تتوعد المتلاعبين بلوحات تسجيل المركبات بالحجز

شفق نيوز/ حذرت مديرية مرور محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، من أن قيام سائقي المركبات من إخفاء لوحات تسجيل سياراتهم عن كاميرات مراقبة السرعة أو تطيينها تعد جريمة تؤدي إلى حجزها وتعرضهم للمساءلة القانونية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قيام السائقين بإخفاء لوحة سياراتهم بالطين أو العبث بها جريمة ولا تحميهم من المخالفات.

وأوضح البيان ان أي سائق يقوم بتغيير أو ثني أو تغيير لوحات الأرقام أو إخفائها بالطين أو أي مادة أخرى سيتم ضبط مركبته وتقديمه إلى المحكمة.

واضاف البيان ان هذا النوع من السلوك ليس فقط لن يحمي من كاميرات مراقبة السرعة، بل يجعلهم يرتكبون جريمة أخرى ويعرضهم لعقوبات قانونية صارمة، داعيا الجميع الى الامتناع عن مثل هذا السلوك غير القانوني.