السليمانية.. المرور تباشر بتطويق "شارع سالم"

شفق نيوز / باشرت كوارد مديرية مرور السليمانية، يوم الجمعة، بغلق شوارع في السليمانية تؤدي إلى شارع سالم وسط المدينة، استعداداً لاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن "كوادر مديرية مرور محافظة السليمانية و تطبيقا للخطة الخاصة لأعياد رأس السنة قامت بغلق الشوارع الجانبية المؤدية لشارع سالم وسط المدينة والذي يعد معقل للمحتفلين خلال عيد رأس السن".

وأضاف أن "مديرية المرور ستقوم من الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ولغاية يوم الأحد الأول من شهر كانون الثاني القادم بغلق شارع سالم لفسح المجال للمحتفلين بأداء طقوس أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة" .

وأشار المراسل، إلى أن "شارع سالم يشهد يوميا ومنذ الساعة الرابعة ولغاية ساعة من متأخر من الليل نشاطات عديدة ضمن فعاليات مهرجان رأس السنة الميلادية الجديدة".