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السليمانية.. المرشحون يشرعون بالدعاية الانتخابية ويأس شعبي من التغيير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T13:22:49+0000
السليمانية.. المرشحون يشرعون بالدعاية الانتخابية ويأس شعبي من التغيير

شفق نيوز/ برنامج واحد ووجوه مختلفة وحكومة تعيد نفسها كل دورة، هكذا يصف المواطنون في السليمانية نتيجة العملية الانتخابية المؤمل اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

وبدأت في شوارع السليمانية، ظواهر تشييد اللافتات الانتخابية للمرشحين، وسط ترقب من المواطنين بتحسين الوضع الاقتصادي في العراق وإقليم كوردستان.

ويقول سيروان قادر احد المواطنين وهو يرى صورة أحد المرشحين لوكالة شفق نيوز، "لا نتأمل منهم شيئا، الحكومات متشابهة والشعارات نفسها دون تحقيق". ويضيف، "الأزمات تستمر في ظل حكومة تعيد نفسها كل أربع سنوات بأوجه مختلفة وبرنامج واحد لا يتغير منذ سقوط النظام, لم نجنِ سوى رماد أحلامنا".

بدوره؛ قال معاون مدير مكتب مفوضية السليمانية للشؤون الفنية مصطفى رسول لوكالة شفق نيوز، "بدأت الحملة الانتخابية التشريعية في يوم تسمية المرشحين ونحن نستعد الآن لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد (10 – 10 – 2021)".

وأكد رسول، "تحضير السجلات والاجهزة وتنظيم الكوادر الانتخابية والتحضيرات المتعلقة بالانتخابات حيث سينتخب في السليمانية نحو مليون 300 الف ناخب بـ503 مراكز انتخابية و2969 محطة اقتراع".

وأوضح، أن "عدد النازحين يبلغ 11 ألف و115 نازحا سيقترعون في 9 مراكز و29 محطة اقتراع".

وبشان الحديث عن تأجيل الانتخابات والأصوات المنادي بها، قال رسول، "لم يصلنا أي كتاب رسمي من المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشأن، ونحن نتجه نحو اقامتها في وقتها الرسمي المعلن".

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