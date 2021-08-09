السليمانية.. "المدينة الأهم صناعياً" تحتضن معرض "صنع في العراق"

شفق نيوز / تحت عنوان "صنع في العراق" يفتتح أعمال المعرض الوطني للصناعات العراقية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحاً، في معرض السليمانية الدولي بمشاركة 45 شركة عراقية وطنية تختص بالصناعات, إضافة إلى مستثمرين في القطاع الخاص وعدد من المخترعين.

وأوضحت مديرة شركة الصقر الذهبي المنظمة للمعرض، أزهار الجنابي لوكالة شفق نيوز، إن المعرض سيستمر أربعة أيام، وسيشهد مشاركة واسعة من قبل القطاع الصناعي الحكومي والقطاع الخاص، لهدف تطوير الصناعة العراقية وفتح أبواب الاستثمار.

وأضافت الجنابي، أن "وضع القطاع الصناعي العراقي الحكومي متعثر بسبب تدخل الوضع السياسي فيه وتدخل أجندات خارجية تعطل نموه, فضلاً عن فتح الأسواق على مصراعيها أمام المستورد, وهو ما جعل أغلب المعامل والمصانع تقفل أبوابها".

وأشارت إلى أن "القطاع الصناعي الوطني، يحتاج إلى إعادة نظر ودعم من قبل الحكومة، ووضع آلية حقيقية من فرض ضرائب على السلع المستوردة، ووضع قوانين وأنظمة لصالح الصناعات الوطنية لجعل الصناعة العراقية أكثر تطوراً ونمواً".

بدوره، قال مدير العلاقات في معرض السليمانية الدولي، شوقي عمر، إن "المعرض قُسم إلى جناحين بسبب تزامن المعرضين في آن واحد, حيث يصل عدد الشركات إلى 100 شركة في الجناحين, وهي فرصة أخرى لتبادل الخبرات والمعلومات من كافة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة الكبيرة منها والصغيرة،إضافة إلى إيجاد سوق للمنتج المحلي بين مستثمري الداخل والخارج الذي يصل إلى 150 مستثمراً ورجل أعمال، وأمام أنظار عدد من القنصليات والسفارات الأجنبية".

وعن أهمية محافظة السليمانية في القطاع الصناعي قياسا بالمحافظات الأخرى، رأى عمر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "السليمانية المحافظة الأكثر صناعة في مجالات الزراعة والغذاء والمنظفات والإسمنت والتعليب, حيث تسجل نسبة 35% من الصناعة المحلية الوطنية العراقية على مستوى العراق, ويورد بنسبة 20% من إنتاجها الزراعي إلى المحافظات العراقية".