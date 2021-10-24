السليمانية.. المحاضرون يعرضون مكتب برلمان كوردستان للإيجار لاستيفاء رواتبهم (صور)

شفق نيوز/ لجأ المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية، يوم الأحد، إلى وسيلة ضغط غير مسبوقة لتحقيق مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها منذ أكثر من أسبوعين، حيث عرضوا مكتب برلمان إقليم كوردستان للإيجار، في إشارة إلى يأسهم من استجابة نواب المحافظة لمطلبهم بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور عدة.

ومنذ ١٥ يوما تشهد محافظة السليمانية تظاهرات ووقفات احتجاجية للمحاضرين المجانيين أمام تربية السليمانية وإدارة المحافظة وأخيرا أمام مبنى مكتب برلمان الاقليم من دون أي استجابة لمطالبهم أو اللقاء بهم من قبل المسؤولين المحليين أو نواب المحافظة في برلمان كوردستان.

واليوم وبعد ما يأسوا من تحقيق مطلبهم قام المتظاهرون بوضع لافتة على مبنى مكتب برلمان الاقليم كتب عليها "هذه البناية للايجار" كتعبير عن عدم فاعلية نواب السليمانية في أداء دورهم.

كاوان احمد، وهو محاضر مجاني وأحد المحتجين أمام مكتب برلمان كوردستان، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "عدم مبالاة نواب محافظة السليمانية دفعنا الى كتابة هذه اللافتة على بناية المكتب لنوصل رسالة مفادها انه لا يوجد احد في هذه البناية والتي يجب أن تكون مقراً لتمثيل أهالي المحافظة في برلمان كوردستان".

وأضاف "كنا ننتظر أن يتم إنصافنا من خلال التعيين على ملاك وزارة التربية وصرف رواتبنا لكن هذا لم يتحقق لغاية الآن".

وطالب متظاهرون آخرون بأن يكون للسلطات في السليمانية موقف محدد وواضح وان يلتزموا بالوعود التي قطعوها قبل الانتخابات البرلمانية.

يشار إلى أن تظاهرات المحاضرين المجانيين عمت في مدينة السليمانية مركز المحافظة وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين منذ اسابيع الا ان السلطات المعنية لم تستطع حل مشكلتهم.

وفي خانقين شمال شرقي ديالى جدد المئات من الخريجين، احتجاجاتهم المطالبة بفرص تعيين أسوة بمحاضري وزارة التربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من ٧٠٠ خريج من مختلف الكليات تظاهروا أمام مبنى مديرية تربية خانقين مطالبين بشمولهم بعقود تعيين أسوة بمحاضري التربية ضمن درجات الحذف والاستحداث المتاحة في الوزارات.

وهدد المتظاهرون بالتصعيد الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل الجهات المعنية.

يذكر أن خريجي خانقين تظاهروا في وقت سابق للمطالبة بفرص تعيين أسوة بخريجي وزارة التربية.