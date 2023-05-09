السليمانية.. المحاضرون بالمجان يحشدون لتظاهرة جديدة تتزامن مع اجتماع تربوي

شفق نيوز/ أعلنت ممثلية المحاضرين المجانيين في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن عزمها الانطلاق بتظاهرة "كبيرة" للضغط على وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان وتوضيح مصيرهم من العملية التعليمية .

وقالت الممثلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "من أجل توضيح ومعرفة مصير المحاضرين المجانيين في العام المقبل وكشف رؤية ونوايا وزارة التربية والتعليم للمعلمين سننظم تظاهرة كبيرة يوم الخميس الساعة 10:30 صباحا امام المديرية العامة للتربية والتعليم في السليمانية".

وأضاف البيان أن أهمية زمان ومكان هذه التظاهرة، هو أنه في نفس الوقت والتأريخ سيكون هناك اجتماعا لمجلس وزارة التربية والتعليم في نفس المبنى بحضور وزير التربية والتعليم والمديرين العامين ومدراء جميع أقسام التعليم حول العام الدراسي العام المقبل".

وطالبت الممثلية "جميع المعلمين في جميع المدن والبلدات التواجد أمام مبنى المديرية العامة للتربية في السليمانية، حتى تضطر الوزارة إلى جعل موضوع اجتماعتها متعلق بموضوع المحاضرين المجانين".

وبينت الممثلية أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة سيكون تعطيل الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل هو اول خطواتنا للمطالبة بالحقوق" حسب البيان.