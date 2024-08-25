السليمانية.. المحاضرون المجّانيون يعلقون تظاهراتهم بعد قرار لحكومة الإقليم

شفق نيوز/ علّق المحاضرون المجانين في السليمانية اليوم الأحد تظاهراتهم بعد قرار حكومة اقليم كوردستان بتثبيتهم بصفة عقود على ملاك وزارة التربية في اقليم كوردستان.

وقال محمد كمال المتحدث باسم المحاضرين المجانيين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن " بعد قرار حكومة اقليم كوردستان بإكمال إجراء التعاقد مع المحاضرين لمدة شهر ابتداء من اليوم نحن سنلتزم بعدم التظاهر لمدة 29 يوما وفي حال تم الالتزام بالوعود فستكون مطاليبنا متحققة لكن في حال عدم الاستجابة الوعود فسنعود للشوارع للتظاهر".

واضاف ان "رئيس الحكومة وافق على تعيين جميع المحاضرين المجانين والبالغ عددهم نحو 38 ألف محاضر مجاني في جميع مناطق الإقليم بصفة عقد ضمن ملاكات وزارة التربية في حكومة الإقليم على أن تصرف رواتبهم من واردات الإقليم".

وبين أن "جميع المحاضرين بمن فيهم من لديه خدمة قليلة سيتم تثبيته بصفة عقد لكن ووفقا لحكومة الإقليم أنه في حال تم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2026 سيتم إدراج تثبيت المعلمين بصفة عقد على تعيين دائمي وحينها ستكون هنالك شروط تخضع للتنافس بين المتقدمين".

وثمن كمال جهود الجميع بما فيهم حكومة الإقليم في تحقيق هذا المطلب الشرعي لها بعد سنوات من التظاهر والمطالبات.

أعلن وزير تربية حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أنه تقرر تعيين جميع المحاضرين إلى عقود دائمية على نفقة الحكومة الكوردستانية.

وقال حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز "اجتمعت مع عدد من ممثلي المحاضرين ورتبنا لقاء مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وطرحنا مشاكل المحاضرين، وثمن رئيس الحكومة صبر المحاضرين".

وأضاف "وجهنا سابقاً بحل مشاكل المحاضرين وقد قمت بزيارة رئيس الوزراء الاتحادي ووزير التربية الاتحادي، لكن تم تعيين 350 ألف محاضر في بقية المدن والمحافظات العراقية ولم يوافقوا على تخصيص موازنة للمحاضرين في الإقليم".

وأكد حمه سعيد "لذلك قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان بتعيين جميع المحاضرين كعقود دائمية على نفقة حكومة كوردستان، وسيتم العمل على ترتيب المعاملات حيث يبلغ عدد المحاضرين 38 ألف محاضر".