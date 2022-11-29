السليمانية.. المحاضرون المجانيون يلتحقون بـ"إضراب المعلمين" (صور)

شفق نيوز/ اعلن المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، الامتناع عن الدخول لقاعات الدراسة ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين.

وقال كمال محمد ممثل المحاضرين المجانين في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ انهم قاموا بتقديم أكثر من 530 طلبا رسميا للجهات ذات العلاقة بخصوص تعيينهم على الملاك الدائم إلا أن الجهات المعنية لم يكن لها اذان صاغية.

واضاف محمد؛ ان الفصل الدراسي الأول لهذا العام والذي يمثل الجزء الأهم من العملية التعليمية سوف لن يؤدى الامتحانات فيه بسبب الإضراب ويجب أن تتحمل الحكومة هذه المسؤولية بسبب اهمالها لشريحة المحاضرين المجانيين.

وأشار الى أن التظاهرات ستستمر لحين الاستجابة لمطاليبهم بالتعيين.

وأعلن ممثل مجلس المعلمين والمدرسين المعترضين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت (26 تشرين الثاني الحالي)، عن رفضهم القاطع لمقترح الترفيعات المشروطة، مهدداً باللجوء لطرق أخرى غير التظاهر .

وكان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قد قرر في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعادة الترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ العام 2014، لكن بشروط، مؤكدا أن الغاية من ذلك هو المنافسة الإيجابية، وسيتم تطبيق القرار من بداية العام المقبل.

وتأتي احتجاجات المعلمين المحتجين، في وقت توقفت فيه الترقيات لمدة ثماني سنوات وسيكون لقرار مجلس الوزراء الجديد تأثير سلبي على الموظفين الحاليين حتى التقاعد ويضع هذه الفئات في وضع غير مرغوب فيه.