السليمانية.. المحاضرون المجانيون يجددون مقاطعتهم لقاعات الدراسة ويوجهون اتهامات للحكومة (صور)

شفق نيوز/ جدد المحاضرون المجانيون في السليمانية، يوم الاحد، قرار مقاطعتهم للقاعات الدراسية بسبب ما أسموه "الظلم" الذي يتعرضون له.

وقال ممثل مجلس المحاضرين المجانيين في كوردستان كارزان فيزيك خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بسبب عدم الاستجابة لمطالبنا الخاصة بصرف الرواتب والتثبيت على الملاك الحكومي قرر مجلس المحاضرين المجانيين تجديد مقاطعته للعملية التعليمية".

وأضاف، "بالرغم من مقاطعتنا للعملية التعليمية التي بدأت الأسبوع الماضي لغاية الآن، لم يتم الاستجابة لمطالبنا ولم يأتي أي مسؤول حكومي لمعرفة مطالبنا".

واتهم ممثل مجلس المحاضرين الحكومة بـ"العجز" عن حل مشكلة المحاضرين المجانيين، في وقت تدفع فيه اكثر من راتب لأكثر من 650 ألف "موظف فضائي"، بحسب قوله.

وطالب ممثل مجلس المحاضرين المجانيين جميع المحاضرين في جميع مناطق اقليم كوردستان بالمطالبة بصوت عالي للضغط على الجهات ذات العلاقة بانصافهم، مؤكدا استمرارهم في الإضراب والمطالبة بالحقوق.