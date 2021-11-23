السليمانية.. اللجنة الامنية العليا ترسم "خطاً أحمر" أمام الطلبة المحتجين

شفق نيوز/ علقت اللجنة الامنية العليا في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، على التظاهرات التي تشهدها جامعات المحافظة منذ ايام بالقول انها تكن الاحترام لمطالب الطلبة رسالة الطلبة وصلت الى اعلى هرم بالسلطة الحكومية الرسمية.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية تلقت الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين الحقيقيين باعلى درجات الاحترام"، مؤكدا ان "تقويض الامان وحركة حياة الناس ممنوع باي شكل من الاشكال ويعد خطا احمر".

واوضح البيان ان "التظاهر بشكل هادئ وحضاري جانب جميل من مساحات الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "اللجنة تكن منتهى الاحترام لمطالب المتظاهرين وان رسالتهم وصلت لاعلى مستوى الهرم الرسمي الحكومي، وان القوات الامنية تلقت التوصيات اللازمة بالتعامل بمنتهى الاحترام مع المتظاهرين الحقيقيين".

واضاف البيان ان "تقويض الامان وحركة حياة الناس لايسمح به باي شكل من الاشكال وهو خط احمر"، محذرا من ان "المخالفين سيواجهون اقسى العقوبات القانونية".

ويتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية منذ ثلاثة أيام للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد الأمن وإغلاق للطرق.

وكان طلبة الجامعة يتلقون منحة مالية شهرية من قبل حكومة إقليم كوردستان، وهي بمقدار 50 ألف دينار ممن يسكنون داخل المدن، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارجها.

إلا أن حكومة الإقليم قطعت المنحة المالية عام ٢٠١٤ جراء الأزمة المالية.