السليمانية.. اللاجئون السوريون يشكون "إهمال" المنظمات الدولية

شفق نيوز/ نظم عدد من اللاجئين السوريين في مخيم باريكة بمحافظة السليمانية اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ"الاهمال" الذي تعرضوا له من قبل المنظمات العالمية.

وقال ممثل اللاجئين السوريين في مخيم باريكة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "دعم المنظمات الدولية وتحديدا المفوضية السامية للاجئين توقف بعد جائحة كورونا وتم تسلم ملف دعمنا لحكومة الاقليم في ظل الازمة المالية التي كان يعانيها الإقليم بسبب تراجع أسعار النفط آنذاك والخلافات مع حكومة بغداد حول حصة الإقليم وكل تلك الأمور انعكست سلبا على واقع اللاجئين".

واضاف ان "المفوضية السامية للاجئين أوقفت الدعم بصورة كاملة عن التعليم حيث لم تصرف رواتب المعلمين ولم تخصص أموالاً لصيانة المدارس ولم توفر الكتب، كما وانه بعد ايقاف الدعم تبنى مجموعة من المعلمين المحليين التدريس بلغة محلية وهي لا تتناسب مع اللاجئين حال عودتهم لديارهم".

وبين ان "الخدمات الصحية والاساسية اصبحت شبه معدومة في مخيم باريكة".

وطالب المحتجون المفوضية السامية بـ"فتح التسجيل لاعادة التوطين للدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للاجئين".