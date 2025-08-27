السليمانية.. الكشف عن مصير 15 مناصرا لشيخ جنكي

شفق نيوز- السليمانية

كشفت هيئة حقوق الإنسان المستقلة الكوردستانية، يوم الأربعاء، عن مصير 15 عنصرا من القوى المرتبطة بلاهور شيخ جنكي، بعد أن جرى الإبلاغ عن فقدانهم.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسماء عدد من الأشخاص لم يتم العثور على أثر لهم، كانوا مع قوة (دوو پشک) العقرب، قد وصلت للهيئة".

وأضافت "بعد المتابعة مع جهاز الأسايش/ السليمانية، أُبلغنا في المرحلة الأولى أن ذوي هؤلاء بإمكانهم التوجه غداً عند الساعة العاشرة صباحاً إلى مقر الأسايش لمقابلة أبنائهم".

وبينت أن "الاسماء هي: گرميان محمد أمين، سۆران عوسمان، سامان حمه‌ صالح، گەيلان نەريمان عزيز، شه‌هرام محسن محمد، زانا كريم، بابان أحمد، هاوکار محمد أمين، هەڵمەت خدر محمود، سابير محمد جوامير، كارزان محمد خدر، إدريس حامد نصرالدين، محمد حامد نصرالدين، محمد جبار محمد، هاوکار عبدالكريم عثمان".

ونشر جهاز الامن في السليمانية، ظهر اليوم الأربعاء، اعترافات مجموعة من المناصرين، للاهور شيخ جنكي، والمعتقلين في السليمانية، حيث أقروا بالتخطيط لعملية اغتيال كل من رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني.

وبحسب الاعترافات، التي تم بثها تلفزيونيا، فإن: "خطة الاغتيال شارك فيها المسؤول السابق لجهاز زانياري ايضا (أژي أمين)"، متابعين أن "عملية الاغتيال خططت لتُنفذ بالقناص والطائرات المسيرة الانتحارية، وذلك بعد ترتيب المعدات والاجهزة والكاميرات من قبل المتهمين".

وكان الإدعاء العام في إقليم كوردستان، أعلن أمس الأول، أن رئاسة الادعاء العام في السليمانية ستباشر إجراءاتها في التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت ليلة اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

وكشفت مصادر مطلعة للوكالة، السبت الماضي، أن جنگي مثل أمام محكمة الأمن (الأسايش) في "قلاجولان" في محافظة السليمانية للإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق.

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة الخميس/ الجمعة الماضية، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال، بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/ يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.