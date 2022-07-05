السليمانية.. الكشف عن إصابات بين الأطفال بفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى الأطفال في السليمانية اليوم الثلاثاء، عن انتشار وباء فيروس كورونا بين الأطفال في السليمانية.

د. بشدار عبد الله أخصائي طب الأطفال ونمو الطفل ومدير مستشفى الدكتور جمال كتب عبر حسابه على فيسبوك، أن هناك وباء بين الأطفال يتميز بارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والصداع وبعضهم رطب في الأنف.

وأضاف "أبلغنا منذ أسبوعين أن عدد الأطفال المصابين بالفيروس في ازدياد"، مؤكدا أن "معظمهم تعافوا في غضون يومين بعد تلقي العلاج".

وقال "من الضروري أخذ اللقاح المضاد للفيروس للأطفال فوق 12 سنة ويجب على جميع الأعمار الالتزام بالوقاية".

وبين أنه لا داعي للذعر ، ولا داعي للإفراط في العلاج، لأن كورونا فيروس من النوع التاجي وتنتهي آثاره بعد فترة الحضانة.