السليمانية.. الكسنزانية تحيي المولد النبوي وفق "التقويم الشمسي" (صور)

شفق نيوز/ أحيا مئات من أتباع ومريدي الطريقة القادرية الكسنزانية، يوم الجمعة، فعاليات المولد النبوي "وفق التقويم الشمسي" الذي تعتمده الطريقة، في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، وسط مشاركة واسعة من داخل العراق وخارجه.

وقال عضو المجلس الثقافي للطريقة الكسنزانية، ملا أحمد كلاري، لوكالة شفق نيوز، إن "المئات من الدراويش وأتباع الطريقة القادرية الكسنزانية توافدوا من مختلف دول العالم إلى مقر وديوان الطريقة في العراق للمشاركة في الاحتفال المركزي بالمولد النبوي".

وأوضح كلاري، أن "الاحتفالات بدأت مساء اليوم عند الساعة السادسة، وتضمنت تلاوة الأذكار والأوراد الخاصة بالطريقة، والصلاة على النبي محمد، وستستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً"، لافتاً إلى أن الفعالية شهدت حضوراً دبلوماسياً، إلى جانب شخصيات دينية وعشائرية وممثلين عن طرق صوفية أخرى من دول عدة".

ويُعد التقويم المُحمّدي الذي تتبناه الطريقة الكسنزانية تقويماً شمسياً روحياً يختلف عن التقويم الهجري، حيث يبدأ بشهر "النور المحمدي" بدلاً من شهر محرم، ويعتبر أن سنة ولادة الرسول (محمد) هي السنة الأولى فيه، كما يختلف عن التقويم الهجري بكونه يبدأ بعده بشهرين، إذ يصادف شهر ربيع الأول – الذي وُلد فيه النبي – الشهر الثالث هجرياً، بينما يعتبر الأول في التقويم المُحمّدي.

وتعد الطريقة القادرية الكسنزانية إحدى أبرز الطرق الصوفية في العراق والعالم الإسلامي، ويقع مركزها الرئيسي في العراق، ولها مريدون ومراكز في العديد من الدول العربية والأجنبية.