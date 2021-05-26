السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

شفق نيوز/ رغم انتشار المكتبات في اقليم كوردستان العراق، إلا أن هناك عزوفاً واضحاً على الإقبال لشراء الكتب وقراءتها لأسباب مختلفة ترجع في الغالب إلى تقدم التكنولوجيا في مجال الانترنيت وانتشار وسائل الاتصالات المختلفة.

في السليمانية المعروفة بأنها مدينة الثقافة والأدب، تنتشر الأكشاك المكتبية في ساحة السراي وهي دلالة على اهتمام المدنية بنشر ثقافة قراءة الكتب لدى مواطنيها، لكن رغم ذلك فإن إقبال الناس على القراءة تراجع بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال آزاد محمد صاحب كشك لبيع الكتب في ساحة السراي لوكالة شفق نيوز، "منذ 30 عاما وأنا أبيع الكتب هنا؛ كانت الساحة صغيرة آنذاك وتطورت تدريجيا لتصبح مكانا يجتمع فيه القراء والأدباء والمفكرين واتسعت اماكن بيع الكتب".

وفي موازاة اتساع رقعة مكان بيع الكتب، وفق آزاد، فإن إقبال القراء على الكتب تراجع بسبب التطورات المتسارعة في التكنولوجية وانتشار الكتب على الانترنيت والتي أصبحت بديلة عن شراء الكتب".

من جانبه، قال الكاتب أنور نقشبندي لوكالة شفق نيوز إن "التقدم التكنلوجي رغم فوائده الكثيرة للناس، لكنه اثر في بعض مفاصل الحياة ومنها الجانب الثقافي الحقيقي وهو قراءة الكتاب".

وأشار إلى أن ذلك "انعكس على الواقع الثقافي للدول وخاصة العربية وكذلك كان لإقليم كوردستان جزءاً وافراً من هذا التراجع".

وأضاف نقشبندي، "نحتاج الى نهضة فكرية عامة من قبل برامج تنفذها الحكومة والمنظمات المعنية بالجانب الثقافي والمؤسسات الاعلامية التي يجب ان تتعاون لبث روح القراءة في الناس بشكل عام".

ووفق أرقام منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة فإن معدل نشر الكتاب لا يتجاوز 7 في المئة، وهي نسبة تقلق المجتمع الثقافي في المنطقة العربية.