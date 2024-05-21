السليمانية.. القنصلية الايرانية تستقبل المعزين بوفاة رئيسي اعتباراً من الاربعاء

شفق نيوز/ اعلنت القنصلية الإيرانية في السليمانية اليوم الثلاثاء أنها ستقيم مجلسا للعزاء على روح الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ورفاقه، مؤكدة استمرار العلاقات بين إيران والعراق.

وقال محمد محموديان القنصل الايراني في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن الحادث الأليم الذي تعرض له الرئيس الإيراني ورفاقه ظهر الأحد الماضي كان حدثاً بالغ الأسى تعرضنا له نحن واصدقائنا وكانت خسارة كبيرة.

وأضاف أن الرئيس الايراني الراحل كان يروم زيارة العراق وإقليم كوردستان نهاية الشهر الحالي لكن وفاته حالت دون تحقيق تلك الزيارة التي كانت تهدف إلى تطوير وتمتين العلاقات بين الجانبين بما فيهم إقليم كوردستان.

وأشار إلى ان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أكد ان رحيل الرئيس سوف لن يؤثر على إدارة البلاد العامة.

ولفت إلى ان إيران أعلنت الحداد العام لمدة خمسة أيام وكذلك بعض المحافظات العراقية أعلنت الحداد وستقام مراسيم العزاء في طهران وتبويش َمشهد ومحافظات أخرى.

وبين ان مراسيم العزاء ستبداء في السليمانية اعتبارا من ظهر غد الأربعاء ولغاية يوم الخميس المقبل.