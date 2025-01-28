السليمانية.. القبض على 5 "دواعش" بعملية مشتركة بين آسايش كوردستان والأمن الاتحادي

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للعمليات في جهاز آسايش إقليم كردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خمسة إرهابيين من تنظيم داعش في ثلاث عمليات أمنية منفصلة نفذت بأطراف محافظة السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تنفيذ العمليات الأمنية بين 19 و23 كانون الثاني/ يناير الجاري، بالتنسيق بين المديرية العامة للعمليات في آسايش الإقليم وجهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وقرار من قاضي التحقيق في الآسايش.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن اعتقال خمسة مطلوبين، هم: "س. ت. أ"، و"و. أ. ر"، و"س. س. س"، و"م. أ. ح"، و"ك. ب. أ"، وجميعهم من المدرجين على لوائح المطلوبين للمحاكم العراقية.

وأشار البيان إلى أن المتهمين سبق وأن شاركوا في دورات شرعية وعسكرية ضمن تنظيم داعش، وانتقلوا إلى أطراف السليمانية للاختباء.

وأضاف أن المعتقلين أُحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً استمرار التحقيقات معهم للكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد جهاز آسايش الإقليم التزامه بملاحقة العناصر الإرهابية وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية الاتحادية لضمان أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية مستمرة للحد من أي تهديدات إرهابية.