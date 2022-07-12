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السليمانية.. القبض على 29 شخصا جزروا الأضاحي خارج المسالخ الحكومية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-12T14:22:27+0000
السليمانية.. القبض على 29 شخصا جزروا الأضاحي خارج المسالخ الحكومية

شفق نيوز/ اعلنت اللجان المشتركة في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 29 شخصًا في السليمانية قاموا بذبح الاضاحي في الشوارع خلال أيام عيد الاضحى.

وقال ريكان جمال رئيس اللجان المشتركة في قائمقامية السليمانية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجان الصحية منعت ذبح وبيع لحوم الحيوانات في الشوارع، وأمرت باعتقال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خصوصا في ظل التهديدات الصحية من تفشي وباء الحمى النزفية".

وأضاف أن "اللجان المشتركة قامت بالقاء القبض على 29 مخالفا قاموا بذبح الاضاحي في الشوارع وفي الأماكن العامة"، 

وتابع أنه تم إغلاق مطعم بسبب عدم الالتزام بالإرشادات وأصدرت عدة غرامات بالمخالفات لعدد من المطاعم والفنادق في السليمانية..

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