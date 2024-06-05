السليمانية.. القبض على متهم قتل شخصين في سهل أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب من قبل محكمة تحقيق قوشتبة بسهل أربيل على خلفية قيامه بقتل شخصين والهروب إلى جهة مجهولة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة آغجلر في قضاء جمجمال تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب من قبل محكمة تحقيق قوشتبة.

وأوضح البيان أنه بعد ورود مذكرة توقيف من قبل محكمة تحقيق قوشتبة بحق متهم إلى مديرية شرطة محافظة السليمانية، باشرت قوات الشرطة التحقيقات وبعد المراقبة تمكن مركز شرطة آغجلر من العثور على المشتبه به واعتقاله والذي صدرت بحقه مذكرة قبض بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف المشتبه به ويدعى (ه. ع. م. مواليد 1991) بقرار من قبل القاضي وسيتم إعادته إلى المكان المطلوب بعد استكمال الإجراءات القانونية.