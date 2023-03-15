السليمانية.. القبض على متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة بحجة القيام بأعمال خيرية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم قام بالإعتداء الجنسي على امرأة بعد تخديرها، والقيام بتصويرها والتهديد بنشر صورها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مركز شرطة "چوارچرا" قام بالتعاون مع قسم شرطة سيد صادق بإلقاء القبض على متهم قام باغتصاب امرأة والتهديد بنشر صورها.

وأضاف البيان أنه بعد تقديم عدة شكاوى ضد مشتبه به كان يقوم بالتواصل مع الفتيات والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة القيام بالأعمال الخيرية، موضحا انه قام بتخدير احدى النساء واغتصبها والتقط لها الصور وهددها بنشرها.

وتابع البيان ان قوات الشرطة قامت على الفور بفتح تحقيق للعثور على المشتبه به والقاء القبض عليه، مبينا انه بعد استحصال قرار القاضي تمكنت شرطة مركز چوارچرا بمساعدة قسم شرطة سيد صادق من العثور على المتهم والقبض عليه.

واوضح البيان ان المتهم (د ع ح) من مواليد 1985 وله سجل جنائي اعترف بالتهمة المنسوبة اليه، لافتا الى انه محتجز الان بأمر من القاضي بدلالة المادتين 393 و430 من قانون العقوبات العراقي.