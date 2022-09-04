السليمانية.. القبض على متهمين بضخ العملة الاجنبية المزورة في جمجمال

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالتعامل بالعملات الأجنبية المزورة في قضاء جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في عملية مشتركة بين قوات مديرية اسايش غرب السليمانية وقوات مديرية اسايش السليمانية، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية من الدولارات الامريكية المزورة استنادا على المادة ٢٨١ من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف أن متهما يدعى (س هـ م) ألقي القبض عليه وبحوزته كمية من الدولارات الامريكية المزورة من فئة ١٠٠$، مبينا أنه بعد تفتيش داره تم العثور على كمية أخرى من العملة نفسها ومن الفئة نفسها.

وتابع البيان ان شخصا ثانيا يدعى (ف ع ح) اعتقل بالتهمة نفسها، لافتا إلى أنه بعد التحقيق وتفتيش جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم الاول تم العثور على العديد من الصور والمقاطع المصورة (فيديو) والرسائل النصية القصيرة التي تتحدث عن تصريف العملات المزورة والتعامل ببيع السلاح.