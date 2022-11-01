السليمانية.. القبض على شخص سرق أسلاكاً وقابلوات بقيمة  50 ألف دولار 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم قام بسرقة ما قيمته ٥٠ ألف دولار أمريكي من الأسلاك والقابلوات الكهربائية من أحد المجمعات.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين تفيد بتكرار اختفاء كميات كبيرة من القابلوات والأسلاك الكهربائية من مجمع تابع له بلغت قيمتها أكثر من ٥٠ الف دولار، قامت مفارز مكافحة الإجرام- مكتب كوردسان بإجراء تحقيقات ومتابعة للتوصل الى الجناة.

واضاف البيان انه بعد التعرف على أحد الأشخاص المتهمين تمكنت من اعتقاله أثناء قيامه ببيع المواد الكهربائية، لافتا الى انه كان بحوزته كمية من المسروقات مع ضبط كمية اخرى منها مع سلاح من نوع مسدس.

واشار البيان الى ان المتهم يدعى (أ. ل. م.) من مواليد ١٩٩٩ وهو محتجز الآن بقرار من القاضي، مؤكدا إقرار المتهم بارتكابه الجريمة خلال تلك التحقيقات.