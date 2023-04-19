القبض على شخصين يبيعان لحم حصان في شوارع السليمانية  (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء السليمانية المركز، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على شخصين حاولا بيع لحم حصان في شوارع المدينة على أنه غنم مفروم.

وقال رئيس اللجان المشتركة في السليمانية ريكان جمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة وصلتنا حول وجود منزل تذبح فيه الخيول"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة َبالتعاون مع شرطة السليمانية والأمن الاقتصادي في اسايش السليمانية".

وأضاف أن اللجنة "داهمت في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم المنزل، وتم إلقاء القبض على شخصين، وضبط لحم الحصان المطبوخ الذي أعده للبيع على الشوارع العامة في المحافظة كلحم مفروم وبسعر 12 ألف دينار مع ضبط الميزان وأدوات الذبح والبيع".

وبين جمال، أن "المتهمين يعملان في مهنة القصابة، وكانا ينويان بيع اللحم على الشوارع العامة"، مؤكدا أن "تسليم المتهمين إلى شرطة السليمانية، حيث يجري الآن التحقيق في الملف لمعرفة ملابسات القضية".

وطلبت اللجان المشتركة من المواطنين، "عدم شراء اللحم من الشوارع وكذلك عدم شراء اللحم المفروم حتى من محال القصابة إلا بعد التأكد من مصدر تلك اللحوم".