السليمانية.. القبض على شخصين متهمين بالشروع في قتل شخص

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، ان قواتها تمكنت من القاء القبض على متهمين قاما بإطلاق النار على شخص وإصابته بجروح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مركز شرطة سرجنار ألقت القبض على متهمين اثنين قاما في يوم 26 من شهر تشرين الاول المنصرم بإطلاق النار على شخص ولاذا بالفرار.

وأضاف البيان ان قوات شرطة السليمانية بدأت فور وقوع الحادث بإجراء التحقيقات والمتابعة للعثور على المتهمين وإلقاء القبض عليهما، مبينا أنه بعد التحقيقات تم التمكن من العثور على المتهمين وإلقاء القبض عليهما من قبل مركز شرطة سرجنار.

وتابع البيان ان المتهمين الان محتجزان بأمر من القاضي وفقا للمادة 31 / 405 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات معهما مازالت مستمرة.