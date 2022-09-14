السليمانية.. القبض على أربعة متهمين بقتل شخص بعد أسبوع من الجريمة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة متهمين بقتل شخص بعد أسبوع من الجريمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حادثة إطلاق نار حدثت قرب ساحة آزادي وسط السليمانية في السابع من شهر ايلول الجاري، وأسفرت عن إصابة شخص بجروح خطرة، وتوفي بعد مكوثه ليومين في المستشفى، مبينة أن قوات الشرطة وصلت حينها إلى موقع الحادث وأجرت الكشف والتخطيط وبدأت في التحقيقات لاعتقال المتهمين الذين كانوا قد فروا حينها.

واوضح البيان انه تم إلقاء القبض على اربعة متهمين باسماء (ت م ع) و(ب ئ م) و (ئ ئ م) و(ئ س ت) من قبل مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام/ مكتب التحقيق في جرائم القتل، بالتنسيق مع مركز شرطة سرا، مبينا انه تم ضبط المسدس الذي استخدمه الجناة في تنفيذ جريمتهم.

وأشار البيان الى أن المتهمين الاربعة اقروا بالجريمة أمام قاضي التحقيق، لافتا الى أنهم محتجزون الآن بقرار من القاضي ووفقا للمادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والتحقيقات مازالت مستمرة معهم.