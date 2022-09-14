سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. القبض على أربعة متهمين بقتل شخص بعد أسبوع من الجريمة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T18:34:14+0000
السليمانية.. القبض على أربعة متهمين بقتل شخص بعد أسبوع من الجريمة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة متهمين بقتل شخص بعد أسبوع من الجريمة. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حادثة إطلاق نار حدثت قرب ساحة آزادي وسط السليمانية في السابع من شهر  ايلول الجاري، وأسفرت عن إصابة شخص بجروح خطرة، وتوفي بعد مكوثه ليومين في المستشفى، مبينة أن قوات الشرطة وصلت حينها إلى موقع الحادث وأجرت الكشف والتخطيط وبدأت في التحقيقات لاعتقال المتهمين الذين كانوا قد فروا حينها. 

واوضح البيان انه تم إلقاء القبض على اربعة متهمين باسماء (ت م ع) و(ب ئ م) و (ئ ئ م) و(ئ س ت) من قبل مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام/ مكتب التحقيق في جرائم القتل، بالتنسيق مع مركز شرطة سرا، مبينا انه تم ضبط المسدس الذي استخدمه الجناة في تنفيذ جريمتهم. 

وأشار البيان الى أن المتهمين الاربعة اقروا بالجريمة أمام قاضي التحقيق، لافتا الى أنهم محتجزون الآن بقرار من القاضي ووفقا للمادة ٤٠٦ من قانون العقوبات والتحقيقات مازالت مستمرة معهم.

related

بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

Date: 2022-01-26 10:17:50
بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

القبض على تاجر حاول بيع سلع تالفة في السليمانية (صور)

Date: 2022-04-07 13:30:11
القبض على تاجر حاول بيع سلع تالفة في السليمانية (صور)

مقتل امرأة بعراك مسلح ومصرع مراهقين بحادث في السليمانية

Date: 2019-08-02 14:09:47
مقتل امرأة بعراك مسلح ومصرع مراهقين بحادث في السليمانية

غلاء البنزين وبغداد وراء ارتفاع أجور النقل العام في السليمانية

Date: 2022-06-05 09:06:05
غلاء البنزين وبغداد وراء ارتفاع أجور النقل العام في السليمانية

صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

Date: 2021-05-22 11:22:50
صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

الموت يغيّب مدير المرور السابق بإقليم كوردستان

Date: 2021-09-17 17:50:13
الموت يغيّب مدير المرور السابق بإقليم كوردستان

السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

Date: 2022-07-03 10:44:08
السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

موظفو كهرباء السليمانية يقاطعون الدوام وتظاهرة في "بينجوين" احتجاجا على الخدمات

Date: 2021-06-27 07:26:58
موظفو كهرباء السليمانية يقاطعون الدوام وتظاهرة في "بينجوين" احتجاجا على الخدمات