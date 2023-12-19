السليمانية.. القبض على أربعة متهمين بسرقة الآثار في شهرزور (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين بحوزته قطع أثرية في قضاء شهرزور في السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعد جمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، ألقت القوات الأمنية القبض على أربعة متهمين أثناء قيامهم بحفر منطقة أثرية في منطقة بياره في قضاء شهرزور وبأمر من قاضي التحقيق".

وأضاف البيان انه "تم ضبط 12 قطعة أثرية وجهاز تفتيش المناطق الاثرية واسلحة غير مرخصة بحوزة المتهمين الاربعة".

وبيّن أنه "في إطار عمل وأنشطة جهاز آسايش إقليم كوردستان لمحاربة كافة الأنشطة غير القانونية، تواصل قواتنا جهودها بمساعدة المواطنين المتواصلة لمزيد من حالة الاستقرار ومواجهة المتهمين والمسيئين والمخالفين للقانون".

وأوضح البيان انه "تم احتجاز المتهمين الاربعة بموجب المادة 24 من القانون الجنائي وفقا لقرار قضائي".