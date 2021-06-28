السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

شفق نيوز/ احتج عشرات الأشخاص، يوم الاثنين، أمام حديقة الشعب في مدينة السليمانية ضد أحكام سجن صدرت بحق صحفيين وناشطين إثر إدانتهم بمحاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن، مطالبين بإصدار عفو رئاسي عن المدانين.

وقال كامل عمر عضو منظمة "جاستنه" الحقوقية للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "بعد إدانة القضاء في الإقليم للناشطين، خرجنا اليوم مع مجموعة من المنظمات والصحفيين والكتاب والناشطين والمحامين للتعبير عن رفضنا لهذه الأحكام"، معتبراً بأن "هذه الأحكام جائرة وغير قانونية بعد الاستئناف الذي كان صوريا فقط".

وأضاف، "نحن هنا نقول؛ إن هذا الاجراء لا يصب في مصلحة الاقليم الذي يدعي بالديمقراطية وحرية التعبير، وكذلك القضاء الذي سير على نهج السلطة التنفيذية وهو شيء غير جيد"، وفق وصفه.

وطالب عمر، رئاسة الاقليم، "باصدار عفو عام عن الناشطين لأنهم ليسوا جناة أو مذنبين".

من جانبه، قال آرام جلال الكاتب والصحفي خلال مشاركته بالاحتجاج لوكالة شفق نيوز، "نرفض الاحكام الصادرة ضد الناشطين لانها ضد حرية التعبير وتضع علامة استفهام على وضع القضاء في الاقليم".

وأضاف أن "هذا ما نددت بها منظمات دولية بانها كانت محاكمة منقوصة والادلة ليست كافية لاصدار الحكم، لذا نطالب بالافراج عن المعتقلين من قبل رئاسة الاقليم باصدار مرسوم بذلك، ونؤكد حرصنا على المكتسبات التي حققها الاقليم في حرية التعبير والديمقراطية".

وأمس الأحد، صدّقت محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان، الحكم بالسجن ست سنوات بحق المدانين الناشطين والصحفيين من منطقة "بادينان".

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر بالحكم، وفقا لمصدر قضائي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على 5 أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.