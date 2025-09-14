السليمانية.. العثور على أكثر من 300 قطعة أثرية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت جامعة السليمانية، مساء اليوم الأحد، اكتشاف 300 قطعة أثرية خلال أعمال تنقيب في إحدى مناطق المحافظة.

وقال علي عثمان، الأكاديمي في قسم الآثار بجامعة السليمانية، والمشرف على المشروع، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً متخصصاً من الجامعة باشر أعمال تنقيب في الجزء الخلفي من منطقة السرى وسط السليمانية، ضمن مشروع يمتد على خمس مراحل"، مبيناً أن "المرحلة الأولى أفضت إلى العثور على أكثر من 300 قطعة آثارية متنوعة تعود إلى حقب زمنية مختلفة".

وأضاف أن "المراحل الأربع المتبقية من المشروع ستباشر بها الكوادر المختصة في الجامعة خلال الفترة المقبلة، بهدف الكشف عن المزيد من الآثار في هذه المنطقة"، موضحاً أن "الموقع يحمل مؤشرات مهمة على تواجد تاريخي عريق يستدعي المزيد من البحث والدراسة".

وبحسب علي، عُثر أيضاً على حمام تاريخي يعود إلى نحو 200 عام من عهد البابانيين في السليمانية، وستتولى الجهات المختصة ترميمه وتحويله إلى مزار ومعلم سياحي ثقافي.

ويعد إقليم كوردستان من أبرز المناطق الغنية بالمواقع التاريخية في العراق، حيث شهدت أراضيه تعاقب حضارات سومرية وآشورية، إضافة إلى مواقع أثرية مهمة في أربيل، وحلبجة، ما يجعله منبراً أساسياً لدراسة تاريخ وادي الرافدين.