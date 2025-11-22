السليمانية.. العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع في نهر سيروان

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، اليوم السبت، بالعثور على جثة شاب من سكنة قضاء كلار بعد أسبوع على اختفائه، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير معروفة حتى الآن.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق البحث عثرت بعد ظهر اليوم على جثة الشاب مهدي محمد قرب نهر سيروان، وجرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة، وسط ترقب من ذويه لنتائج التقرير الطبي، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة حادثاً عرضياً أم ناجمة عن شبهة جنائية.

قال ذووه، إن مهدي محمد البالغ من العمر 25 عاماً، اختفى في مساء السادس عشر من الشهر الجاري، بعد مكالمة هاتفية أجراها قبل خروجه باتجاه محيط نهر سيروان، قبل أن ينقطع أثره بشكل كامل حتى العثور على جثته اليوم.

وكشف المصدر، أن عمليات البحث استمرت لساعات طويلة خلال الأيام الماضية، إلى أن تم العثور على الجثة نحو الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.

يشار إلى أن مهدي محمد كان طالباً في المرحلة الرابعة بقسم الفيزياء في جامعة گرمیان، ويُعد الابن الأكبر لعائلته وبعد إعلان اختفائه شارك ذوو الشاب وأهالي المنطقة في عمليات البحث، قبل أن تنضم إليهم القوات الأمنية التي كثّفت جهودها في محيط المنطقة التي فُقد فيها.