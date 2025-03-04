السليمانية.. العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، يوم الثلاثاء، عن العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة الشاب صباح اليوم داخل محله في منطقة الصناعة الثانية بمدينة السليمانية، والضحية من مواليد 2003 وكان يدير محلاً لصناعات "دكتات" التبريد.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن انتحار، حيث وُجد الشاب داخل محله معلقاً بالسقف وقد فارق الحياة.

وأضاف أحمد أن "الفرق المختصة باشرت بجمع الأدلة وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سبب الوفاة بدقة، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيد الدراسة، رغم أن فرضية الانتحار تبقى الأقرب حتى الآن".

فيما دعت الشرطة المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساهم في كشف ملابسات الحادث بشكل أوضح.