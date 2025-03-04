السليمانية.. العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة
شفق
نيوز/ أعلن الناطق باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، يوم الثلاثاء، عن
العثور على جثة شاب داخل محله قضى بظروف غامضة.
وقال
أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة الشاب صباح اليوم داخل محله في منطقة
الصناعة الثانية بمدينة السليمانية، والضحية من مواليد 2003 وكان يدير محلاً
لصناعات "دكتات" التبريد.
وأوضح
أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناتجة عن انتحار، حيث وُجد الشاب
داخل محله معلقاً بالسقف وقد فارق الحياة.
وأضاف
أحمد أن "الفرق المختصة باشرت بجمع الأدلة وإجراء الفحوصات اللازمة
للتأكد من سبب الوفاة بدقة، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ما تزال قيد
الدراسة، رغم أن فرضية الانتحار تبقى الأقرب حتى الآن".
فيما
دعت الشرطة المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساهم في كشف ملابسات
الحادث بشكل أوضح.