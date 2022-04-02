البحث عن الشباب الغرقى في السليمانية ينتهي بالعثور على آخر جثة (تحديث)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء ماوت في محافظة السليمانية اليوم السبت، العثور على جثة ثانية لشاب من الثلاثة الذين غرقوا في عيد نوروز.

وقال قائممقام القضاء كامران حسن لوكالة شفق نيوز إنه خلال البحث المستمر لفريق متخصص من الغواصين تم العثور اليوم على جثة شاب ثاني.

وأضاف أن الجثة التي تم العثور عليها عصر اليوم تعود إلى الشاب "دروون رؤوف" مواليد العام 1995

بدوره قال مراسل وكالتنا إنه تم العثور على جثة الشاب كوساو نوزاد مواليد العام 2000 الذي غرق في ماوت خلال نزهة أعياد نوروز، وبهذا تنتهي رحلة البحث عن جثث الغرقى في الحادث المأساوي.

وأعلنت طوارئ السليمانية يوم الاثنين (21 آذار الماضي)، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.