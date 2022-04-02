سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البحث عن الشباب الغرقى في السليمانية ينتهي بالعثور على آخر جثة (تحديث)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-02T15:08:27+0000
البحث عن الشباب الغرقى في السليمانية ينتهي بالعثور على آخر جثة (تحديث)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء ماوت في محافظة السليمانية اليوم السبت، العثور على جثة ثانية لشاب من الثلاثة الذين غرقوا في عيد نوروز.

وقال قائممقام القضاء كامران حسن لوكالة شفق نيوز إنه خلال البحث المستمر لفريق متخصص من الغواصين تم العثور اليوم على جثة شاب ثاني.

وأضاف أن الجثة التي تم العثور عليها عصر اليوم تعود إلى الشاب "دروون رؤوف" مواليد العام 1995

بدوره قال مراسل وكالتنا إنه تم العثور على جثة الشاب كوساو نوزاد مواليد العام 2000 الذي غرق في ماوت خلال نزهة أعياد نوروز، وبهذا تنتهي رحلة البحث عن جثث الغرقى في الحادث المأساوي.

وأعلنت طوارئ السليمانية يوم الاثنين (21 آذار الماضي)، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

related

غرق طفل ومراهق في اربيل والسليمانية

Date: 2019-06-14 22:26:44
غرق طفل ومراهق في اربيل والسليمانية

وفاة شاب عشريني غرقا في نهر بالسليمانية

Date: 2019-08-16 20:14:09
وفاة شاب عشريني غرقا في نهر بالسليمانية

غرق شخصين بسقوط سيارة في دربندخان

Date: 2019-08-11 19:42:23
غرق شخصين بسقوط سيارة في دربندخان

مصرع مراهق غرقاً جنوبي السليمانية

Date: 2019-07-02 22:32:12
مصرع مراهق غرقاً جنوبي السليمانية

وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

Date: 2019-06-21 16:48:15
وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

وفاة شخصين غرقا في نهر بإقليم كوردستان

Date: 2019-08-23 17:29:04
وفاة شخصين غرقا في نهر بإقليم كوردستان

تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-21 21:34:55
تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

صور .. حريق "كبير" يلتهم عشرات الدوانم من الأراضي في السليمانية

Date: 2021-06-20 08:14:06
صور .. حريق "كبير" يلتهم عشرات الدوانم من الأراضي في السليمانية