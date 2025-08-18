السليمانية.. العثور على جثة امرأة داخل منزلها والتحقيقات تكشف الملابسات

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت شرطة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، العثور على جثة امرأة داخل منزلها في حي رزگاري وسط المدينة، بعد بلاغ تلقته من الجيران.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الجيران أبلغوا مركز الشرطة عن انبعاث رائحة من أحد المنازل، وبعد وصول قوة من الشرطة إلى المكان تبين أن صاحبة المنزل، وهي امرأة تجاوز عمرها الخمسين عاماً، قد فارقت الحياة منذ نحو 9 إلى 10 أيام".

وأضاف أحمد أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي بالسليمانية لاستكمال الإجراءات الأصولية، وقد أظهرت المؤشرات الأولية أن حالة الوفاة كانت طبيعية، دون وجود أي آثار جنائية".

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن "التحقيقات مستمرة لحين استكمال جميع الإجراءات الرسمية".