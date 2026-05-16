السليمانية.. الضرائب تقفز بأسعار الطماطم في الأسواق

كشف المتحدث باسم العلوة التجارية في السليمانية، سرور علي، يوم السبت، عن تفاصيل الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الطماطم والبطيخ، مبيناً أن ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق يعود بصورة رئيسية إلى زيادة الرسوم المفروضة على المستورد بهدف دعم المنتج المحلي.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطماطم المستوردة من إيران تدخل حالياً بسعر يتراوح بين 250 إلى 350 ديناراً للكيلوغرام الواحد، إلا أن الضريبة المفروضة عليها تصل إلى 750 ديناراً لكل كيلوغرام".

وأوضح أن "هذه الرسوم تؤدي إلى ارتفاع سعر بيع الطماطم داخل العلوة إلى ما بين 1000 و1100 دينار للكيلوغرام، فيما تُعرض في الأسواق بأسعار تتراوح بين 1000 و1250 ديناراً".

وأضاف علي، أن "فرض هذه النسبة من الضرائب يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتشجيع المواطنين على الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي بدلاً من اللجوء إلى المستورد".

من جانبه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الطماطم المحلية متوفرة حالياً بكميات جيدة في أسواق السليمانية، وتتراوح أسعارها بين 1000 و1500 دينار للكيلوغرام بحسب النوعية، ما يتيح للمستهلكين الاعتماد عليها دون الحاجة إلى المستورد.